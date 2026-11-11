Violenza e disagio giovanile, disponibile online il documentario “Sul filo”

Partire dalle voci dei giovani. Ascoltare le periferie delle nostre Città. E produrre uno strumento utile per riflettere sulle radici del disagio e della violenza giovanile. E’ stato pubblicato sul canale YouTube di Will Media il documentario “Sul Filo”, prodotto in collaborazione con Chora Media, dedicato a questi temi e al racconto delle esperienze di prevenzione sui territori. Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), la rete che unisce Comuni, Città Metropolitane e Regioni impegnati nelle politiche locali di sicurezza alla quale aderisce anche il Comune di Piacenza, sostiene il lancio dell’opera promuovendo una campagna nazionale finalizzata a fare del film uno strumento di dialogo e di proposta istituzionale. Al centro dell’iniziativa vi è la valorizzazione della sicurezza urbana integrata: una visione in cui il presidio del territorio e l’azione delle forze dell’ordine si uniscono in modo armonico e complementare agli investimenti in prevenzione sociale, educativa di comunità, scuola, supporto alle famiglie e rigenerazione degli spazi pubblici.

«La sicurezza delle nostre città si rafforza sia attraverso il lavoro fondamentale delle forze dell’ordine, sia grazie a un impegno costante nell’educazione e nell’inclusione sociale», sottolinea la rete delle amministrazioni FISU. «Dietro ogni episodio di disagio giovanile c’è una comunità che chiede di essere ascoltata e accompagnata. In molti territori i Comuni stanno già realizzando interventi efficaci di educativa di strada, mediazione dei conflitti e recupero degli spazi urbani. Per trasformare queste buone pratiche in interventi stabili e duraturi, proponiamo di lavorare insieme al Governo e alle istituzioni nazionali per definire risorse dedicate e un quadro strutturale a sostegno delle politiche locali di prevenzione».