Violenza e disagio giovanile, disponibile online il documentario “Sul filo”
Prodotto dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), cui aderisce anche il Comune di Piacenza, pone l’accento sulla necessità di investimenti strutturali e risorse certe volte alla prevenzione della criminalità giovanile
Partire dalle voci dei giovani. Ascoltare le periferie delle nostre Città. E produrre uno strumento utile per riflettere sulle radici del disagio e della violenza giovanile. E’ stato pubblicato sul canale YouTube di Will Media il documentario “Sul Filo”, prodotto in collaborazione con Chora Media, dedicato a questi temi e al racconto delle esperienze di prevenzione sui territori. Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU), la rete che unisce Comuni, Città Metropolitane e Regioni impegnati nelle politiche locali di sicurezza alla quale aderisce anche il Comune di Piacenza, sostiene il lancio dell’opera promuovendo una campagna nazionale finalizzata a fare del film uno strumento di dialogo e di proposta istituzionale. Al centro dell’iniziativa vi è la valorizzazione della sicurezza urbana integrata: una visione in cui il presidio del territorio e l’azione delle forze dell’ordine si uniscono in modo armonico e complementare agli investimenti in prevenzione sociale, educativa di comunità, scuola, supporto alle famiglie e rigenerazione degli spazi pubblici.
«La sicurezza delle nostre città si rafforza sia attraverso il lavoro fondamentale delle forze dell’ordine, sia grazie a un impegno costante nell’educazione e nell’inclusione sociale», sottolinea la rete delle amministrazioni FISU. «Dietro ogni episodio di disagio giovanile c’è una comunità che chiede di essere ascoltata e accompagnata. In molti territori i Comuni stanno già realizzando interventi efficaci di educativa di strada, mediazione dei conflitti e recupero degli spazi urbani. Per trasformare queste buone pratiche in interventi stabili e duraturi, proponiamo di lavorare insieme al Governo e alle istituzioni nazionali per definire risorse dedicate e un quadro strutturale a sostegno delle politiche locali di prevenzione».
Con il lancio di “Sul Filo”, il FISU promuoverà nelle prossime settimane una rete di iniziative e proiezioni nei Comuni associati – coinvolgendo aule magne, centri giovanili, teatri e spazi di quartiere – per offrire alle cittadinanze e ai giovani un’occasione di confronto costruttivo sulle politiche di prossimità. Il documentario “Sul Filo” è visibile al seguente link: https://youtu.be/vdJEy4mgFzs.