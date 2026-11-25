La violenza sulle donne non sempre lascia segni visibili. A volte si manifesta attraverso uno sguardo, una parola non detta, un silenzio o comportamenti che possono nascondere situazioni di profonda difficoltà. Saper riconoscere questi segnali, anche quando non sono immediatamente evidenti, può fare la differenza e rappresentare il primo passo per offrire aiuto. È da questa consapevolezza che nasce “Anatomia di un Istante”, il percorso di sensibilizzazione e formazione promosso da ANPAS Emilia-Romagna per fornire a volontarie, volontari e operatori del soccorso strumenti concreti per riconoscere le situazioni di violenza di genere e affrontarle con attenzione, sensibilità e preparazione.

Un progetto che nel 2026 ha raggiunto risultati importanti: sette appuntamenti formativi realizzati e 310 attestati emessi, coinvolgendo i territori e le Pubbliche Assistenze della regione. Afferma il Presidente di Anpas Emilia-Romagna, Iacopo Fiorentini: «Abbiamo compiuto un percorso che ha permesso di creare occasioni di incontro, ascolto e confronto, mettendo in relazione il mondo del volontariato con le competenze delle operatrici dei Centri antiviolenza. L’obiettivo è rafforzare la capacità di chi opera quotidianamente nel soccorso di andare oltre l’intervento sanitario, sviluppando attenzione verso le persone e capacità di cogliere situazioni che possono richiedere un ascolto particolare e un accompagnamento verso i servizi specializzati. Perché chi interviene in un’emergenza può trovarsi davanti a situazioni nelle quali, accanto alle competenze tecniche, diventano fondamentali l’empatia, il rispetto e la capacità di riconoscere anche ciò che non viene detto. Credo che il grande lavoro svolto sia particolarmente importante anche per la capillarità della nostra rete di associazioni, che significa aver innalzato l’attenzione e la sensibilità diffusa su questi temi».

A sottolineare il valore della collaborazione è Alessandra Campani di Nondasola ETS, Centro antiviolenza di Reggio Emilia e referente per il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna: «La centralità del lavoro del Centro antiviolenza nell’accoglienza delle donne coinvolge numerosi punti della rete ed è stata un’occasione preziosa la formazione capillare, nei vari territori, rivolta a volontari e volontarie e operatori e operatrici sanitari nel progetto promosso da ANPAS Anatomia di un istante, in collaborazione con il Coordinamento dei Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna gestiti da organizzazioni femminili. L’esperienza e la competenza acquisita in questi 30 anni dalle operatrici è stata messa a disposizione perché ogni donna possa essere accolta e ascoltata nel momento in cui ha bisogno di aiuto, a garanzia della sua sicurezza fisica ed emotiva».

Il mese di ottobre ha segnato la conclusione del ciclo di appuntamenti formativi del 2026, ma non la fine del progetto. ANPAS Emilia-Romagna ha infatti già previsto di riproporre “Anatomia di un Istante” anche nel 2027, proseguendo il lavoro di sensibilizzazione e formazione e ampliando ulteriormente le occasioni di coinvolgimento delle associazioni e dei territori, continuando a perseguire gli obiettivi prioritari che sono: contrastare ogni forma di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica; promuovere la cultura del rispetto e della parità; combattere stereotipi e discriminazioni di genere; sostenere le vittime e favorire la denuncia; sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni. L’associazione ringrazia le Pubbliche Assistenze che hanno ospitato gli incontri, le operatrici dei Centri antiviolenza che hanno messo a disposizione competenze ed esperienze, il gruppo di lavoro che ha reso possibile l’iniziativa, in particolare i referenti del modulo Gessica Reggiani e Roberto Colli, e tutte le volontarie e i volontari che hanno scelto di partecipare.

In occasione del 25 novembre, ANPAS Emilia-Romagna ribadisce così il valore di un impegno che non può limitarsi a una singola ricorrenza: “Contrastare la violenza significa anche costruire una comunità più attenta, capace di ascoltare e riconoscere le situazioni di fragilità e di attivare le reti di aiuto. Perché non basta esserci. Bisogna saper vedere, ascoltare e riconoscere”.