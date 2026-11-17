Un incontro in Cattolica con Giovanna Cardile

Custodire la memoria delle vittime e costruire un futuro diverso. È il tema dell’incontro promosso da CISL Parma Piacenza e Anteas Piacenza per mercoledì 18 novembre, alle ore 15, nella sede Cisl di via Farnesiana 106/A L’iniziativa, dal titolo “Custodire la memoria, ricucire il domani. Ciò che resta, ciò che rinasce”, si inserisce nel percorso verso il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Al centro del pomeriggio ci sarà la testimonianza di Giovanna Cardile, orfana di femminicidio, docente e scrittrice. La sua esperienza offrirà l’occasione per riflettere sulle conseguenze della violenza nella vita dei figli e delle famiglie, sul valore dell’ascolto e sulla responsabilità della comunità nell’accompagnare chi deve ricostruire la propria esistenza. Memoria, educazione e cura saranno i fili conduttori del confronto. L’obiettivo è richiamare l’attenzione sulla necessità di una rete di protezione capace di sostenere le donne e di non lasciare soli gli orfani di femminicidio. Un impegno che coinvolge istituzioni, servizi, scuola, associazioni e mondo del lavoro, chiamati a collaborare nella prevenzione e nel sostegno alle persone.

Parteciperanno Dilva Rossetti, del direttivo Anteas Piacenza, ed Elisabetta Oppici, della segreteria CISL Parma Piacenza. Interverranno inoltre Nicoletta Corvi, assessora del Comune di Piacenza alle politiche per l’infanzia, la solidarietà, l’abitazione e l’inclusione sociale, Nadia Pompini, consigliera provinciale alle Pari Opportunità, e Gloria Zanardi, presidente della Commissione speciale delle Elette del Comune di Piacenza. In videocollegamento sono previsti gli interventi dell’onorevole Tommaso Calderone, promotore della proposta di legge per l’istituzione della “Giornata nazionale degli orfani di femminicidio”, e di Roberta Beolchi, presidente dell’associazione Edela, impegnata nella tutela degli orfani di femminicidio.