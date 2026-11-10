Visite guidate, espositori, degustazioni: a Mulino Lentino torna la Festa dei Mugnai

Domenica 15 novembre torna, come da tradizione, la “Festa dei Mugnai”, manifestazione autunnale della Val Tidone organizzata dall’associazione “La Strada dei Mulini”. Nel caratteristico e ospitale Mulino Borgo Lentino di Alta Val Tidone, questo appuntamento novembrino proporrà, come di consueto, diverse novità: tra i banchetti artigianali e gastronomici ci saranno espositori di quadri e si potrà assistere alla lavorazione del cuoio e ammirare modellini di chiese ed edifici religiosi. Sarà presente la Compagnia “Lontre del Boscone”, associazione sportiva affiliata alla FIARC (Federazione Italiana Tiro di Campagna) per cimentare le persone di tutte le età al tiro con l’arco. Presenti stand promozionali di associazioni locali, come il Sentiero del Tidone e il Comitato Storico Culturale Val Tidone. All’interno del mulino ad acqua, sede dell’unico museo dell’arte molitoria in provincia di Piacenza, oltre alle visite guidate gratuite, ci sarà una mostra sui cereali antichi, mulini in miniatura in azione e una mostra fotografica sul Sentiero del Tidone. Dalle 10 alle 18 gli organizzatori proporranno la degustazione di prodotti locali, come i salumi Dop e la polenta, accompagnati dai vini Doc della vallata e, soprattutto, dall’originale Batarö, prodotto De.C.O. del comune di Alta Val Tidone.

La manifestazione, che ricorda Santa Caterina d’Alessandria protettrice dei mugnai, avrà un momento religioso nel pomeriggio alle 15, dove il parroco benedirà la ruota del mulino e i prodotti come la farina e il pane. A seguire uno dei momenti più attesi, ovvero il conferimento della targa che annualmente viene assegnato ai “Maestri di Macina”: nelle edizioni passate questo ambito riconoscimento è stato assegnato a mugnai sparsi nell’Italia settentrionale e centrale, confermando l’importanza del premio. Quest’anno l’onorificenza verrà assegnata al Mulino “Ferrari”, l’unico mulino rimasto attivo a Pavia città: costruito lungo la roggia Vernavola, probabilmente alla fine del XVII secolo, quando nelle carte era citato come “Molino della Flavia”, dal 1932 è di proprietà della famiglia Ferrari che in tutti questi anni hanno tramandato la passione e i segreti della macinazione, di generazione in generazione, arrivando ai giorni nostri.