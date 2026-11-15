Vittoria in casa per i Bees contro Sangiorgiese (89-82)

I Bees firmano un break da 7-0 firmato Tiberti-Cecchinato per dare il primo vero colpo di pungiglione al 4’, ma Tosetti con grande faccia tosta realizza la tripla nei primi secondi dell’azione del 9-10.

La partita si sviluppa su ritmi alti e transizioni continue, con Biorac da una parte e Maruca dall’altra a fissare il 16-17 all’8’. Fiorenzuola perde ben 7 palloni nel primo quarto, ma riesce a tenersi dentro la partita con la parità dai liberi chiamata da De Zardo. 20-20 al 9’.

Maruca e Manenti provano a dare l’allungo decisivo nel primo parziale, ma Ambrosetti sulla sirena realizza la terza tripla nel primo parziale per il 23-24.

Lui e Krilkovs mostrano i muscoli nel break da 9-0 con cui Fiorenzuola apre il secondo parziale (32-24 al 13’). Ancora un ottimo Lui tocca quota 9 punti personali in meno di 5 minuti di utilizzo al 14’, coadivato dalla seconda bomba in pochi minuti di Frosini che vale il 40-30 al 15’.

Di Meco prova a caricarsi sulle spalle l’attacco della Sangiorgese, ma i Bees tirano 6/7 da 3 punti al 16’ e mantengono la doppia cifra di vantaggio grazie a De Zardo.

Fiorenzuola inizia la seconda frazione allo stesso modo di come aveva chiuso la prima, arrivando al +15 grazie a Tiberti e Cecchinato al 23’. 60-45.

La Sangiorgese di coach Zambelli sembra calare nettamente di intensità ed energia, mentre i Bees ancora con Tiberti e De Zardo allungano fino al +21. 68-47 al 26’.

Maruca di talento trova il 68-53 e costringe coach Del Re al timeout al 28’ per non cambiare l’inerzia della sfida; De Zardo gli da ragione e converte il tap in a rimbalzo offensivo in uscita dal minuto di stop. In post basso è Lui a realizzare nuovamente, con il solito Maruca per la LTC Group a chiudere il terzo quarto sul 74-57.