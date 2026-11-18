“A tutt’oggi – sottolineano i referenti del comitato – l’Ausl ed il Comune di Piacenza non hanno fissato un incontro pubblico per informare i cittadini sulla questione del partenariato pubblico privato, concernente la realizzazione del nuovo ospedale. Non c’è mai stato un confronto sulle problematiche che tale strumento comporta per la gestione futura dell’ospedale. Non si sono mai palesarti i conti relativi ai costi dell’appalto e della futura gestione. In altre parole non c’è trasparenza. Come è noto, nei casi in cui si è fatto ricorso al partenariato pubblico-privato sono emersi gravi problemi che l’onorevole Quartini e Riccardo Forni, referente di Ferrara Civica, andranno ad illustrare durante l’incontro. I cittadini devono sapere che con il partenariato pubblico privato l’ospedale passerà da pubblico a privato”.

“Il nostro comitato ribadisce che invece di costruire un nuovo ospedale in area periferica, attualmente priva di servizi (trasporti, strade di accesso, negozi, ristoranti e alberghi), e spreco di area agricola, con il finanziamento pubblico, che, a dire della Regione oggi ammonta a circa €135.000.000,00, si può efficientare il vecchio ospedale posto in via Campagna, aumentarne i posti letto, costruire nuove sale operatorie, nuovi laboratori e disporre di ampi parcheggi. Tutto ciò senza ricorrere all’operazione del partenariato pubblico/privato, che di fatto comporta un ospedale privato con tutte le criticità che ne derivano, come riferiranno i relatori – continua il comitato -. Ma c’è di più. Il trasferimento dell’ospedale comporterà la desertificazione di tutto il quartiere. Vero è, infatti, che per gli edifici che eventualmente sarebbero abbandonati la Regione non ha previsto alcun progetto di recupero e tanto meno stanziato soldi; si tenga presente che tali edifici comunque non possono essere riconvertiti stante il costo e il problema energetico. Nella malaugurata ipotesi del trasferimento dell’ospedale, Piacenza, oltre alle caserme abbandonate ed invendibili, si troverebbe anche un quartiere abbandonato”.