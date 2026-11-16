Volley Academy: in B1 ko con la Moma Anderlini, bella vittoria in Serie C

Una VAP a corrente alternata cede il passo alle pari età modenesi (under 19) della Moma Anderlini, che grazie ai tre punti guadagnati sale al quarto posto nella classifica del girone C della serie B1. Le padrone di casa si avvalgono del sevizio e della ricezione per mettere in difficoltà la squadra ospite che non trova efficacia in attacco, contrariamente alla coppia modenese Monari – Rademacher (39 punti complessivi). Risultato a parte, anche in questa sfida, molto impegnativa, per le ragazze di coach Michele Fanni si sono riscontrati miglioramenti che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato.