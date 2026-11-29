La Sirio Perugia, squadra capolista del Girone C di B1 femminile, ha recitato il proprio ruolo ospitando la formazione under 19 della Volley Academy Piacenza anche se il risultato acquisito non riporta del tutto i valori espressi in campo dalle giovani avversarie. Nel secondo set le due squadre si sono affrontate alla pari e anzi, è stata la VAP ad assicurarsi per prima un buon margine di vantaggio che le padrone di casa sono poi riuscite a ridurre poco alla volta, fino a riportarsi di nuovo avanti. Lo stesso si è ripetuto anche nel terzo set.

“Una sconfitta assolutamente immeritata – conferma coach Michele Fanni – se consideriamo il valore appartenente ad una squadra super attrezzata, prima in classifica, e al lungo viaggio che le ragazze si sono sobbarcate. Ciò nonostante sono state bravissime nel mantenere gioco e risultato in equilibrio in ciascuno dei set disputati, specie gli ultimi due. Sono soddisfatto della loro prestazione e ritengo che avrebbero meritato almeno un punto da portare a casa”.