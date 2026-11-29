I risultati delle squadre Volley Academy Piacenza relativi alla settima giornata del campionato di Serie B1 e Serie C femminile
Serie B1 femminile
Sirio Perugia – SAP Sicurezza VAP 3-0
(25-18; 25-22; 25-21)
Sirio Perugia: Artini 15, Sangoi 12, Nielson 9, Zorzetto 8, Bollettin 7, Guarino 1, Lillacci (L1), Segaricci, Sagramola. N.E. Fermi, Giannetti, Agrifoglio, Cucina (L2). All.: Bovari, Giannoni
SAP Sicurezza VAP: Fenzio 18, Momo 7, Olivi 9, Agosto 5, Lara Fondin 5, Di Luzio 3, Carlà (L1), Lamberti, Abondio, Lunardini, Isitor. N.E. Carli, Ferri (L2). All.: Fanni, Bergamaschi
La Sirio Perugia, squadra capolista del Girone C di B1 femminile, ha recitato il proprio ruolo ospitando la formazione under 19 della Volley Academy Piacenza anche se il risultato acquisito non riporta del tutto i valori espressi in campo dalle giovani avversarie. Nel secondo set le due squadre si sono affrontate alla pari e anzi, è stata la VAP ad assicurarsi per prima un buon margine di vantaggio che le padrone di casa sono poi riuscite a ridurre poco alla volta, fino a riportarsi di nuovo avanti. Lo stesso si è ripetuto anche nel terzo set.
“Una sconfitta assolutamente immeritata – conferma coach Michele Fanni – se consideriamo il valore appartenente ad una squadra super attrezzata, prima in classifica, e al lungo viaggio che le ragazze si sono sobbarcate. Ciò nonostante sono state bravissime nel mantenere gioco e risultato in equilibrio in ciascuno dei set disputati, specie gli ultimi due. Sono soddisfatto della loro prestazione e ritengo che avrebbero meritato almeno un punto da portare a casa”.
Serie C femminile
Polisportiva L’Arena – DM Idrosanitaria VAP 1-3
(23-25; 25-20; 19-25; 15-25)
DM Idrosanitaria VAP: Fortunato, Riccardi Bimbi, Carciani, Fagiani (L), Sposimo, Sorsi, Compaore, Tencati, Clini (L), Sarasini, Mosetti, Carli, Paganini, De Servi, Isitor. All.: Maggipinto, D’Angiolella
VAP e Mondial Quartirolo occupano nuovamente insieme la vetta della classifica del campionato di Serie C femminile. A Montecchio Emilia le ragazze di coach Maggipinto hanno lottato parecchio nei primi due parziali, risultando un po’ troppo disordinate a muro e in difesa e facendo abbastanza fatica nelle ricostruzioni. Molto meglio invece i due set a seguire, quando hanno ritrovato qualità sia nel primo sia nel secondo tocco e migliorato l’efficacia in attacco specialmente con le centrali.