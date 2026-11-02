Volley, sconfitte in B1 e in C per le formazioni Vap

Nulla da fare per la Volley Academy Piacenza nel confronto con una Calcatta Sponda ben attrezzata e forte di giocatrici con grande esperienza nella categoria. Nei primi due set le ospiti faticano ad entrare in partita e a prendere le misure alle avversarie, trascinate da due elementi di spicco come Aurora Del Freo, schiacciatrice classe 2006 con trascorsi in Serie A1 e A2, e Giulia Lunardi, opposto classe 2003 che concluderà la serata con 17 punti, quanti quelli realizzati da Beatrice Roni, altra esperta schiacciatrice classe 1993. Dopo i primi due set andati a vuoto la VAP rialza la testa nel terzo parziale, migliorando in fase d’attacco ma senza però riuscire poi a mantenerne la continuità. Le padrone di casa ne approfittano e spingendo in battuta chiudono i giochi nel quarto set. Risultato a parte, positiva la reazione mostrata nel terzo set a conferma di un buon potenziale appartenente alla squadra ma non ancora espresso del tutto.