I giovani non li conosciamo. La stampa e la comunicazione pubblica parlano continuamente di loro dimenticandosi di parlare con loro. Allora abbiamo deciso di stabilire un contatto, come si farebbe con una specie aliena o una popolazione che viene da lontano e non parla la nostra lingua. Nel secondo articolo – dopo questo – realizzato in collaborazione con il Centro Tice di Piacenza, abbiamo parlato con due giovanissimi di amore e sentimenti, del giudizio degli altri, della difficile ricerca di un posto nel mondo, del rapporto fra i sessi e anche del film su Giulia Cecchettin. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ecco la seconda puntata a cura di Sofia Moglia.

(2-) – Nella stanza l’energia si divide esattamente a metà tra due poli opposti che finiscono per tenersi in equilibrio. Da una parte c’è A. diciassette anni, capelli neri liscissimi appena tinti e unghie rosse lunghe e appuntite, che cammina in calze per gli spazi del centro con la naturalezza di chi si sente a casa. È espansiva, gesticola continuamente, accompagna ogni frase con tutto il corpo. Dall’altra c’è V., sedici anni, seduto composto con le mani giunte, lo sguardo che scivola spesso verso il basso e quella timidezza di chi preferisce osservare prima di concedere anche solo un frammento di sé. Sono migliori amici, lo si capisce immediatamente dalla loro intesa, e raccontano cosa significa crescere oggi in una società che spesso chiede ai ragazzi di definirsi in fretta, finendo per ingabbiarli in aspettative ed etichette.

Nelle foto alcuni post con le frasi dei ragazzi di Tice

Il primo terreno su cui si misura questo bisogno di trovare il proprio posto è la scuola, che per entrambi non è stata una linea retta ma un percorso a ostacoli fatto di scelte sbagliate pur di non restare soli. V. intreccia le dita quando ripercorre i suoi ultimi anni: “Sono da tre anni in un istituto tecnico ma non mi sono mai trovato bene. Sono rimasto solo perché ho sempre voluto stare insieme ai miei amici, non mi sono mai staccato da loro, e adesso mi ritrovo in una situazione difficile perché è troppo complicata per me, non riesco a studiare abbastanza. Sono stato bocciato in prima, l’ho rifatta passandola con un debito e ora sono in seconda”. A. ascolta annuendo, perché quella fatica di incastrarsi dentro una forma che non ti appartiene la conosce bene, anche se oggi, al terzo anno della sua scuola superiore, sente di aver finalmente trovato ossigeno. “Prima ho fatto tre anni in un altro istituto” racconta muovendo velocemente le mani. “Non era la mia scuola, però avevo lì tutti i miei amici. Adesso penso sia davvero la mia strada, mi trovo benissimo rispetto a prima”.

Cambiare scuola, per A., non è stato solo cambiare materie, ma sfuggire a un clima in cui ogni gesto veniva catalogato. “Nell’altra scuola non potevo vestirmi come volevo, non potevo essere come volevo. Nella mia classe, se parlavi di politica in classe venivi etichettato subito o come fascista o come comunista, non esistevano vie di mezzo; se non la pensavi come gli altri eri quello diverso” spiega. Eppure, fuori da quella bolla protetta, il giudizio degli altri resta per entrambi un filtro potente che orienta i comportamenti quotidiani. V. lo ammette senza difese: “Io do da sempre troppo peso al giudizio degli altri più che al mio, e a volte faccio scelte solo per seguire il gruppo, come è successo con la scuola”. A. si riconosce in quella stessa prudenza, rivelando che dietro la sua apparente esuberanza esiste una soglia di sicurezza molto precisa: “Se mi vedi da fuori sembro in un modo, ma quando mi conosci sono in un altro. Se reputo una persona capace di capire il mio essere mi esprimo al cento per cento, altrimenti metto sempre un muro davanti”.

Quando lo sguardo si allarga dal cortile della scuola al loro prossimo mondo adulto, emergono due modi diversi ma complementari di stare dentro l’attualità. A. sente avvicinarsi la maggiore età come un passaggio civico concreto: “Sto aspettando i diciotto anni da quando ne avevo quindici, e appena ne ho fatti diciassette ho pensato che sarei dovuta andare a votare e dovevo capire di cosa parla la politica. Proprio in quel periodo c’è stato il caso di Giulia Cecchettin: sentendo il discorso di sua sorella Elena ho iniziato a fare tantissime ricerche. Credo molto nei diritti delle donne e degli studenti, sono femminista, anche se non sono come certe ragazze che dicono che tutti gli uomini sono cattivi. Io non li schifo, V. è il mio migliore amico e gli voglio bene, però mi dà fastidio vedere che le donne vengono ancora messe da parte, non riesco a capacitarmi del perché se sono donna devo essere considerata inferiore a un uomo”. V., che si definisce estraneo ai dibattiti politici in nome di un semplice “vivi e lascia vivere”, rivendica però uno sguardo pragmatico sugli stereotipi di genere. “Non è che non ci credo, ma non mi interessa approfondire certe dinamiche” dice stringendosi nelle spalle. “Però alcune persone femministe non mi stanno a genio, per esempio quando ignorano le differenze genetiche di forza fisica”. A. sorride e gli dà subito ragione con un esempio concreto: “Se devo sbancalare quarantacinque bancali in venti minuti io stessa sceglierei un uomo muscoloso, mica qualcuno come me: quando tiro su la borsa della spesa mi viene un’ernia”.

Il caso Cecchettin riporta però il dialogo su un piano più profondo, toccando il film dedicato alla vicenda. A. lo ha già visto e ne parla ancora commossa: “Ho pianto dall’inizio alla fine. Si concentra su come la famiglia ha vissuto quella settimana di angoscia prima di ritrovarla, sul comportamento invasivo dei telegiornali e su tutto il percorso del padre influenzato da Elena. Per me è un documentario, è giusto parlarne così perché i ragazzi della mia età magari non guardano i telegiornali ma un film sì. “E ho trovato giustissimo che non abbiano mai pronunciato il nome di Filippo: il film non è incentrato su di lui. Se ci fissiamo solo sul colpevole, finiamo per perdere di vista l’accaduto e le sue radici profonde”. V., che lo vedrà con la scuola ma non ci sarebbe andato da solo perché non segue molto il cinema, non vive la vicenda con un senso di colpa riflesso, ma confessa una frustrazione tutta maschile: “Non mi crea disagio vederlo perché ognuno è diverso, non è corretto riunire tutti i ragazzi sotto un’unica accezione negativa: mi fa arrabbiare il fatto che per colpa di certi individui che non possono nemmeno essere chiamati uomini, poi noi ragazzi normali veniamo giudicati e guardati con diffidenza. Non è giusto che ne risentiamo noi per colpa loro, così come non è giusto che una ragazza debba uscire di casa con la paura”.

È però sul terreno degli affetti e delle relazioni che la generazione di A. e V. mostra tutte le sue contraddizioni, sospesa tra disincanto precoce e un bisogno quasi ostinato di tenerezza. A. parla apertamente della propria omosessualità, conquistata dopo un lungo conflitto interiore: “Sono apertamente lesbica, ho fatto coming out un anno fa, non perché l’avessi capito solo allora ma perché avevo paura, per me stessa sembrava sbagliato. Ho anche provato a frequentare un ragazzo per tre mesi dopo la mia storia più lunga, ma non mi sono trovata bene per niente, e una volta mi aveva quasi tirato un pugno: è stato lì che ho capito definitivamente”. Nonostante le ferite, A. custodisce un ideale sentimentale quasi d’altri tempi: “Mia madre, che è stata insieme venticinque anni dopo essersi innamorata a diciassette, e mia nonna, sposata e incinta a diciotto con mio nonno che aveva dieci anni più di lei, mi dicono sempre di vivermi la vita. Io invece sono una da amore tipo Disney, vorrei trovare la mia principessa azzurra e restare con lei”. Proprio per questo oggi ha gli occhi pieni di entusiasmo per S. “Ieri mi ha scritto ‘domani usciamo’ e ho urlato per tutto il centro” ride. “Quando le ho detto che mi facevo i capelli neri mi ha riempita di complimenti. Forse questa sarà la volta buona”.

V. ascolta l’amica con un sorriso complice, lui che l’amore lo osserva invece da una distanza prudente. La sua unica relazione seria è durata quattro mesi. “All’inizio ero molto preso, era la mia prima volta, ma dopo due mesi mi stanco perché non provo più gli stessi sentimenti” spiega. “Faccio fatica ad amare per tanto tempo a questa età perché so che prima o poi queste persone non ci saranno più, ci lasceremo; quindi, mi sembra quasi inutile fidanzarmi adesso”. A. però lo smentisce subito: “In realtà è romanticissimo: quando stava con la sua ex le portava i fiori e le faceva sempre i regali”. Nel gruppo di amici maschi di V. convivono approcci opposti: c’è chi scrive a decine di ragazze per cercare esperienze e chi, come il suo amico d’infanzia che conosce dall’asilo, non ha mai avuto una ragazza e vive sereno così. “Io non vivo con l’angoscia di dover fare qualcosa entro una certa età, se capita bene” dice V., pur notando come i più piccoli sembrino correre troppo in fretta: “Io ho iniziato a scoprire certe cose in prima superiore e quasi mi sembra tardi rispetto a ragazzini di seconda media, che oggi fanno cose che io alla loro età non avrei mai immaginato”.

L’orologio corre e per A. arriva il momento di salutare, perché l’appuntamento del pomeriggio non può aspettare oltre. Il suo colore preferito è il blu, che sarà anche il tema del suo diciottesimo compleanno: “Ha tante sfumature, ma per me conservano tutte una loro luce. Anche nelle tonalità più intense, come il blu elettrico o il blu scuro, non diventa mai nero: non c’è mai spazio per il buio totale”. Quando la porta si chiude alle spalle di A. nella stanza cala un silenzio diverso, più raccolto, e V. trova finalmente lo spazio per raccontare ciò che in coppia restava sullo sfondo. “Qui a Tice vengo soprattutto per studiare, ma anche per riflettere su me stesso nei colloqui” racconta. Poi, toccando il tema di ciò che la società si aspetta da un ragazzo, abbassa la voce e svela una parte di sé che quasi nessuno conosce: “Subisco molto questa cosa perché a me piacciono tante cose considerate da ragazza, come i fiori. Mi piace come sono strutturati, le loro forme, sono bellissimi, ma non me li comprerei mai da solo per paura che la gente dica che sono femmina o mi giudichi: li compro solo per regalarli”. Cresciuto giocando con le bambole insieme alla sorella, V. confessa di essersi sempre trovato meglio a confidarsi con le ragazze, anche quando alle medie era l’unico maschio in un gruppo di sei amiche e veniva preso in giro con il solito stereotipo. “Mi dava fastidio fino a un certo punto, non avrei mai smesso di parlarci per paura dei commenti”.