Due cani di razza Bodeguero Español, un maschio e una femmina rispettivamente di 9 e 10 anni, sono stati sequestrati in Val Nure dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Piacenza

Due cani di razza Bodeguero Español, un maschio e una femmina rispettivamente di 9 e 10 anni, sono stati sequestrati in Val Nure dalle Guardie Zoofile dell’Oipa di Piacenza, intervenute a seguito di una segnalazione. “I due cani, entrambi sottoposti a caudotomia – spiega Oipa -, vivevano in un locale commerciale del piacentino, liberi di girovagare ma in evidente stato di sofferenza e indebolimento fisico. I cani presentavano profonde ferite sul collo, presumibilmente da taglio, che da un esame veterinario successivo sono risultate ormai infette. La gravità delle lesioni ha richiesto un complicato intervento chirurgico salva vita, durato diverse ore”.

“Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Penale di Piacenza – afferma la nota – ha condannato la proprietaria al pagamento di una sanzione pecuniaria, per aver detenuto gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. I due cani, ribattezzati Willy e Mila, sono stati confiscati e affidati al custode giudiziario che se ne era preso cura sin dall’inizio. Oggi stanno meglio e aspettano una famiglia disposta ad accoglierli insieme, perché possano continuare il loro percorso di rinascita senza separarsi”.