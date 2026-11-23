“Ogni giorno la stessa scena si ripete lungo via Campagna: lunghe code di auto in attesa di entrare nel parcheggio interno dell’ospedale. Il problema è noto e facilmente individuabile: la sbarra di accesso al parcheggio è posizionata troppo vicino alla carreggiata. Basta che poche auto si fermino per l’apertura della sbarra per bloccare il traffico sulla strada pubblica, con disagi per chiunque transiti”. Così il consigliere comunale Luca Zandonella (Lega), che annuncia di aver presentato una interrogazione a risposta orale nella quale si chiede al Sindaco “di interfacciarsi con l’Ausl per prevedere lo spostamento di questa sbarra, in una zona più vicina al parcheggio, per guadagnare diverse decine di metri”.