Polizza Rc auto: aumenta la domanda di preventivi per le assicurazioni online

L’emergenza sanitaria ha rivoluzionato la vita di tutti noi. Famiglia, lavoro, scuola, commercio: all’improvviso ogni ambito dell’esistenza ha dovuto adattarsi al nuovo panorama creatosi.

Grandi cambiamenti sono avvenuti anche nel mondo delle assicurazioni auto. Secondo quanto riporta l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Ivass.it, a seguito dello stop della circolazione dei mezzi su strada durante il lockdown le tariffe sono crollate vertiginosamente. Una notizia a tutto vantaggio dei consumatori che hanno potuto beneficiare di prezzi convenienti, nettamente inferiori rispetto al passato.

Contestualmente è aumentata anche la richiesta di preventivo polizza auto online. L’inevitabile spostamento dei consumi in rete durante il blocco delle attività commerciali ha infatti rivelato quanto internet sia indispensabile per tutti noi. I consumatori, anche i più tradizionalisti, hanno scoperto soprattutto la sua capacità di agevolare l’accesso ai servizi, tra cui, appunto l’assicurazione Rc auto online, apprezzata dagli automobilisti perché più pratica e veloce.

Zurich Connect, l’assicurazione online più ricercata dagli italiani

Tra le compagnie assicurative più ricercate sul mercato italiano in tema di polizze Rc auto online, troviamo Zurich Connect, società del Gruppo Zurich che da oltre vent’anni fornisce assicurazioni auto e moto tramite internet.

Zurich Connect offre agli automobilisti polizze a partire da 190 euro all’anno per la guida esclusiva e la guida esperta, con la possibilità di calcolare il preventivo direttamente online. Il calcolo è semplicissimo: basta selezionare l’Rc auto e poi aggiungere le coperture opzionali ritenute più opportune, quali ad esempio l’Assistenza Stradale, Furto e Incendio, Cristalli e Tutela Legale.

Tre sono le tipologie di Rc auto disponibili:

Esperta se il veicolo è guidato esclusivamente da persone di almeno 25 anni;

Libera per i mezzi guidati anche da terzi, tra cui i neopatentati;

Esclusiva se il veicolo è guidato solo dal proprietario e contraente dell’assicurazione, con almeno 30 anni di età.

Zurich Connect si distingue tra le altre compagnie perché, accanto al suo miglior prezzo, garantisce sempre le migliori garanzie sul mercato assicurativo, servizi affidabili e di alta qualità.

Per informazioni più approfondite e altri dettagli su come sottoscrivere un preventivo, acquistare un’assicurazione o su come gestirla in completa autonomia, puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.