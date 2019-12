1° Corso Neve e Valanghe – Apertura iscrizioni

Il Corso ha lo scopo principale di formare persone alle dinamiche che presentano la neve e le valanghe, con aspetti di carattere divulgativo e formativo affinché i partecipanti acquisiscano le conoscenze di base per la valutazione della neve e del manto nevoso.

Il corso si articolerà in 4 serate teoriche (meteorologia di montagna, nivologia, valanghe, autosoccorso in valanga) e 2 uscite pratiche (1gg. ciascuna in località da destinarsi in base all’innevamento e dedicata alla analisi del manto nevoso ed all’autosoccorso). Ogni partecipante dovrà avere la dotazione indispensabile per EAI (pala, artva digitale e sonda + telo termico) e sapersi muovere con ciaspole e/o sci nei dintorni della località prescelta per la lezione pratica (non sono previste escursioni).

Iscrizioni dal 24 al 31 gennaio 2020