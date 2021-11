1000 Breath Paintings – Carlo Brandelli + Eva Wilczynski

I lavori esposti da Volumnia, frutto della collaborazione tra Carlo Brandelli e Eva Wilczynski per la mostra 1000 Breath Paintings sono realizzati da un’unica pennellata d’oro dipinta liberando un profondo respiro. L’artista prima inspira e successivamente dipinge, per tutta la durata dell’espirazione, un tratto dorato. L’atto di dipingere questa unica linea prende la forma di una cerimonia e dopo mesi di respiri e tratti, il lavoro acquisisce progressivamente i suoi strati (1000 in totale).

L’obiettivo di questo lavoro è di mostrare il passaggio dell’energia creativa in un “trascorrere del tempo” fisico – il respiro di ogni persona è la forza di vita fondamentale e l’espirazione è da tempo stata associata a molte forme di pratiche spirituali che comprendono la meditazione e l’esercizio fisico. Gli artisti realizzano lavori di grande intensa creatività attraverso l’espirazione… Quando il dipinto è completo, in alcuni casi gli strati di pittura sono rimossi dalla tela e l’opera diventa una scultura, che permette allo spettatore di sostenere in mano il respiro dell’artista.

Carlo Brandelli è un artista, un designer e un Direttore Creativo che vive e lavora a Londra. Le sue creazioni spaziano in campi multi-disciplinari dall’arte, al design e alla moda e sono presenti in importanti collezioni. Il suo lavoro è stato presentato in diversi prestigiosi contesti tra cui The Museum of Modern Art New York, RCM Galerie Paris, Casey Kaplan Gallery New York, Frieze Art Fair 2010 e Paris Fashion Catwalk Show.

Ewa Wilczynski è un’artista che vive a Londra. Ha studiato Fine Art presso la St Martins School of Art a Londra e a Parigi alla Ecole des Beaux Art. Il suo contributo ha un approccio multi-disciplinare che spazia dalle performance ai film. Recentemente ha curato lo spettacolo di fine anno alla Alexander McQueen Foundation, “Sarabande” a London nel 2021.

Volumnia è un progetto attorno a design e arte che abita gli spazi di una chiesa sconsacrata nel centro di Piacenza. Cuore e fondamenta rinascimentali, facciata settecentesca, si tratta uno spazio molto impattante dove la gallerista Enrica De Micheli ha dato vita a uno spazio espositivo e a un’intensa programmazione culturale.

Informazioni

Carlo Brandelli + Eva Wilczynski – 1000 Breath Paintings

Dal 13 novembre al 30 dicembre 2021

Inaugurazione sabato 13 Novembre 2021 dalle ore 18 – Live performace con gli artisti ore 18:30 – 21:00

Volumnia

Stradone Farnese 33, Piacenza

Orari della mostra: martedì-sabato 15:00-18:00 o su appuntamento esclusi i giorni festivi

info@volumnia.space