3 novembre 2021, ore 21

1122-2022: una storia lunga quasi un millennio

Visita virtuale guidata

Tornano le visite virtuali di Kronos – Museo della Cattedrale e CoolTour s.c., con una diretta dedicata a un anno speciale per la Cattedrale: il 2022. Il prossimo anno la Cattedrale di Piacenza compirà infatti 900 anni. Un periodo lungo, denso di avvenimenti importanti, e che lega l’Ecclesia Mater con due borghi d’eccellenza del nostro territorio: Castell’Arquato, la cui collegiata verrà riconsacrata dopo il terribile sisma che colpì violentemente la chiesa proprio nel 1122, e il borgo di Bobbio; sede di una Diocesi autonoma fino al 1973, ma oggi confluita nella Diocesi di Piacenza-Bobbio. Non a caso il suo Duomo è definito concattedrale. Curiosi di saperne di più su questi legami storici? Allora non vi resta che seguirci su Zoom!