È previsto per domenica 15 dicembre il terzo ed ultimo appuntamento della “3×3 – 3 Domeniche x 3 Eventi di Cultura e Design”, la rassegna con cui la Carlo Ponzini Arredamenti ha voluto concludere le celebrazioni dedicate al suo centenario: un traguardo importante per la storica azienda piacentina, che ha voluto festeggiare il suo primo secolo di attività con spirito di condivisione e non di autocelebrazione, offrendo alla città questa nuova rassegna culturale dopo la “10x10” della scorsa primavera.

Domenica 15 dicembre, presso lo showroom di Via Genova 25 dalle ore 18, è in programma un esclusivo show-cooking in cui l’imprenditore Stefano Rabaiotti spiegherà le nuove tecnologie applicate al mondo food, mentre Luciana Dedé, chef specializzata in cucina a kilometro zero, intratterrà i presenti con assaggi creati seguendo la sua filosofia, che prevede l’utilizzo delle tecnologie più innovative sul mercato, sempre nel rispetto della naturalità degli alimenti.

Si potrà poi visionare l’esposizione permanente dedicata ai cento anni dell’azienda in rapporto al design di questo secolo, con percorsi suggestivi in tre tipologie di casa, “Minimalista”, “alla…Milanese” e “Classica”. L’ambiente espositivo sarà arricchito da alcuni pezzi storici di Poltrona Frau, prestigioso marchio che collabora da sempre con la famiglia Ponzini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e ai partecipanti verrà consegnato un omaggio.