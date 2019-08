Ritorna anche quest’anno “4 Zampe in Azione”, a manifestazione cinofila organizzata dal Gruppo Cinofilo La Lupa – ODV, che si appresta a festeggiare a Piacenza la sua undicesima edizione.

I riflettori dell’evento, organizzato con il Patrocinio di Comune, Provincia, Regione Emilia Romagna e dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, si accenderanno nel pomeriggio di domenica 15 settembre sul campo di Via XXIV Maggio, 49 a Piacenza.

Lo spettacolo che il Gruppo Cinofilo La Lupa offrirà al suo fedele pubblico, sempre accorso molto numeroso, sarà assolutamente irripetibile; protagonisti assoluti gli amici a 4 zampe che si cimenteranno in emozionanti e spettacolari esibizioni di Disc Dog, Dog Dance, Mantrailing, Hoopers, Flyball, conduzione anatre e Mondioring. Vedremo inoltre i cani dell’associazione “La Lupa” esibirsi in una simulazione di ricerca di persone disperse. Tra i protagonisti d’eccellenza le unità cinofile antidroga e antiterrorismo della Guardia di Finanza.

“Prerogativa della manifestazione – spiegano i promotori – è far conoscere il mondo del volontariato, della protezione civile ed, in particolare, la cinofilia e le sue numerose specializzazioni. Il programma della giornata prevede il taglio del nastro fissato per le ore 14:30 e la consueta benedizione dei presenti, 4 zampe e non, da parte dei frati minori. Chi sarà accompagnato dal proprio amico a 4 zampe sarà inoltre omaggiato, fino ad esaurimento scorte, di alcuni simpatici gadgets.

Al termine delle esibizioni, a partire dalle 18:30 circa, chiunque voglia divertirsi e mettersi in gioco, potrà partecipare al concorso “Temptation Doggie…Vinci la tentazione”. A chiusura della manifestazione, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria organizzata dall’associazione. L’ingresso alla manifestazione, così come l’iscrizione al concorso, sono completamente gratuiti.

E’ possibile conoscere il gruppo e le sue attività attraverso la pagina Facebook “Gruppo Cinofilo La Lupa- ODV” o consultando il sito internet www.gruppocinofilolalupa.it dove potrete trovare maggiori dettagli sulla manifestazione e le foto delle precedenti edizioni.