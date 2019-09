40° anniversario ferrata Mazzocchi

Quest’anno ricorre il 40° anniversario di realizzazione della nostra ferrata. La sezione proprio per questa occasione, mette in campo le sue forze per organizzare, compatibilmente con il bel tempo, una serie di iniziative; ci sarà la possibilità per chi cerca un percorso più impegnativo di compiere la traversata del monte Nero, mentre coloro che intendono abbreviare il percorso, i ragazzi più giovani e i neofiti potranno seguire una via più semplice che passa dall’omonimo lago guidati dai responsabili del gruppo sezionale di escursionismo. Infine, come terza possibilità, chi tra gli adulti ed i ragazzi vorrà percorrere la ferrata in sicurezza, salirà direttamente.

Gruppo 1 – escursionismo (EE)

Ore 08.45

Ritrovo degli aderenti al gruppo al passo dello Zovallo, percorrendo il sentiero n°001 e poi n°003 si raggiunge la cima del monte Nero, successivamente si scende al lago Nero per raggiungere il bivacco Sacchi percorrendo il sentiero n°011

Gruppo 2 – escursionismo (E) e alpinismo giovanile

Ore 08.45

Ritrovo degli aderenti al gruppo al passo dello Zovallo, percorrendo il sentiero n°001 si raggiunge il lago Nero, poi percorrendo il sentiero n°011 si raggiunge il bivacco Sacchi

Gruppo 3 – ferrata per adulti e ragazzi

Ore 09.00

Ritrovo degli aderenti al gruppo all’inizio del sentiero n°007 sulla provinciale 654 di Val Nure, percorrendo il sentiero n°007 si raggiunge località fontana Gelata, per poi raggiungere il bivacco Sacchi. Da qui gli adulti (seguiti dagli istruttori della scuola “Dodi”) ed i ragazzi età minima anni 10 (seguiti dagli accompagnatori della scuola “I ghiri”) percorreranno la ferrata Mazzocchi.

Per gli adulti che lo richiedono al momento dell’iscrizione la sezione può mettere a disposizione Kit da ferrata con casco e imbrago.