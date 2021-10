50 anni di Teatro Gioco Vita – Preludio

Nel 2021/2022 sono programmate diverse iniziative per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. La decima edizione del Festival “L’altra scena” è l’occasione per dare il via agli eventi.

Si inizia quindi sabato 16 ottobre con un “Preludio” dei festeggiamenti. L’appuntamento è dalle ore 17 al Teatro Filodrammatici di Piacenza. Nella platea del teatro ci sarà un’esposizione di manifesti dedicati a Teatro Gioco Vita da artisti e illustratori in occasione del cinquantenario. Vedremo opere di Francesca Ballarini, Mauro Bubbico, Santuzza Calì, Nicoletta Garioni, Matteo Maria Maj, Lorenzo Mattotti, Giorgio Milani, Michele Sambin, Walter Sardonini, Guido Scarabottolo, Tapiro. Sarà in mostra anche una scelta di manifesti storici delle produzioni e delle rassegne di Teatro Gioco Vita dal 1971: dal periodo dell’animazione teatrale, con le iniziative per le scuole a Milano con il Piccolo Teatro nel 1971/72 e quelle a Piacenza in occasione dell’anno internazionale del fanciullo nel 1979; dalla prima produzione “Il Barone di Münchausen” del 1978 all’“Orlando Furioso” del 1991, fino a “Miracolo a Milano” del 2002, coprodotto con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e l’Institut International de la Marionnette di Charleville-Mézières ospitato al Piccolo Teatro Studio di Milano nel 2003, e al più recente “Sonia e Alfredo” del 2020, spettacolo realizzato in collaborazione con MAL – La Maison des Arts du Léman (Thonon-Évian-Publier).

Sul fronte delle rassegne a Piacenza, vedremo i manifesti delle prime edizioni di “Salt’in Banco” Rassegna di Teatro Scuola (1980/81), “ConTesto & DeRido” Stagione di Prosa del Teatro San Matteo (1990/91), “Apriti Sesamo” Estate Culturale (1988), “Al Macello – Apriti Sesamo” Estate Culturale all’Ex Macello (1996), “Tre per Te” Stagione di Prosa del Teatro Municipale (2003/04), “L’altra scena” Festival di teatro contemporaneo (2010). A intrattenere il pubblico, una cornice musicale a cura dell’Ensemble del Conservatorio Nicolini e animazioni teatrali a cura di Nicola Cavallari e Andrea Cavarra. E per finire, aperitivo a sorpresa a cura dell’Associazione Amici di Roccapulzana.

La giornata di sabato 16 ottobre è stata definita “Preludio” in quanto le iniziative per i 50 anni proseguiranno con altre tappe, denominate “Atto 1°” e “Atto 2°”. In dicembre l’ “Atto 1°”, con la presentazione del libro per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. A cura di Diego Maj, Matteo Maria Maj, Andrea Rauch e Simona Rossi, è una raccolta di immagini, dediche e testimonianze di cinquant’anni di Teatro di Gioco di Vita. Nel giugno 2022, l’ “Atto 2°”: la festa per i 50 anni di Teatro Gioco Vita. Una giornata/evento aperta a tutta la città, nei teatri e nelle strade adiacenti, tra spettacoli, performance, installazioni e street food.

INFO – Ingresso libero con green pass. Le attività in programma si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza. Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523.315578, info@teatrogiocovita.it.