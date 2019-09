51^ Settimana Organistica Internazionale – Marina Omelchenko

Torna a Piacenza, come da tradizione, la 51esima “Settimana Organistica Internazionale” con importanti appuntamenti che si svolgeranno ogni fine settimana fino al 17 novembre.

La rassegna, che fa parte del Festival Europeo della Via Francigena, è di grande interesse e valore artistico e propone 8 diversi eventi musicali, oltre ad un concerto in cui si esibirà il “fior fiore” del concertismo per organo internazionale, con solisti fra i più prestigiosi al mondo che, con programmi sempre accattivanti e nuovi, si cimenteranno di volta in volta con le particolari sonorità di 4 organi piacentini.

La manifestazione, che racchiude anche la 22esima rassegna contemporanea “Giuseppe Zanaboni”, è realizzata sotto l’alto patronato dell’Unesco e della Commissione Europea che ne ha riconosciuto “l’alto valore culturale ed artistico, nonché il respiro europeo”.

Ogni concerto è ad ingresso libero e gratuito.

2° CONCERTO

Domenica 13 ottobre 2019 – Piacenza, Basilica di S. Savino, ore 16

MARINA OMELCHENKO (Russia)

22^ Rassegna Contemporanea “Giuseppe Zanaboni”

Musiche di: D. Buxtehude, G. Böhm, J. S. Bach, M. V. Glinka, N. N. Tcherepnin, S. Prokofiev, A. F. Goedicke, F. Liszt