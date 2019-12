Gli Imperfect Speakers, dopo un anno di laboratori e incontri rivolti a bambini e ragazzi delle scuole della provincia di Piacenza, tornano sul palco del Teatro San Matteo con il classico di Natale “A Christmas Carol” di Charles Dickens.

Siamo in un piccolo paesino inglese, alla vigilia di Natale. Il ricco Scrooge, come ogni anno, pensa solo al suo denaro e ai suoi affari, non si accorge dei suoi parenti che non vede più da molto tempo, del suo amico e socio Marley, morto da sette anni, e delle persone che stanno peggio di lui. Una sera, tornando a casa più adirato del solito, incontra i tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro che porteranno Scrooge a pentirsi dei propri atti egoistici e indifferenti, e dunque a cambiare interiormente.

Lo spettacolo, in lingua inglese con sopratitoli in italiano, andrà in scena sabato 14 dicembre alle ore 21 e domenica 15 dicembre alle ore 16:30 al Teatro San Matteo (vicolo San Matteo, 8 – Piacenza) e vedrà sul palco: Shimon Sarra, Giordano Inzani, Mattia Fragassi, Luca Favero, Paolo Muzio, Matteo Magnelli, Alessandra Sogni, Massimiliano Rossi, Elodie Bergonzi, Paola Frattola, Amelia Filipov, Marco Solenghi, Lorenzo Montini, Assia Tozzi Condivi, Marta Boledi.

Biglietto intero: 10€

Biglietto ridotto (studenti e over 65): 8€

La biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio degli spettacoli