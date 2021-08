“A new kind of dawn” – Concerto Spirit Gospel Choir

Sarà Piazza Duomo a Bobbio ad ospitare il concerto dello Spirit Gospel Choir, in programma mercoledì 18 agosto alle ore 21. Il titolo scelto per il concerto di quest’anno è in sintonia con questo intento. “A new kind of dawn” è uno dei nuovi brani che hanno rimesso in moto il coro in questo 2021 ancora zoppicante e che “vuole essere l’augurio per una nuova alba che sorga su tutti noi, e più in generale, per una luce nuova sulle nostre vite”.

Registrato all’Elfo Studio e prodotto dall’etichetta Level 49, il brano, disponibile sul canale Spotify del coro, è una rivisitazione dell’originale di Alessandro Bertozzi. Una reinterpretazione in chiave squisitamente Gospel, con arrangiamenti di Andrea Zermani e la voce solista di Sara Stoppelli insieme al coro e all’immancabile Spirit Band che vanta dei grandi musicisti come Francesco Lazzari alle tastiere, Claudio Grazzani all’Hammond, Ricky Ferranti alla chitarra, Nicola Stecconi al basso e Marco Bianchi alla batteria. La band che da sempre accompagna il coro sarà puntualmente presente anche in quel di Bobbio.