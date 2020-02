A teatro con mamma e papà – “Annibale – memorie di un elefante”

Ritorna a Piacenza lo spettacolo “Annibale – memorie di un elefante” realizzato da Teatro Gioco Vita con la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Va in scena nell’ambito delle Rassegne di teatro ragazzi 2019/2020 curate da Simona Rossi e organizzate da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Appuntamento domenica 16 febbraio al Teatro Filodrammatici alle ore 16.30 per il cartellone della Stagione di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”, repliche lunedì 17 e martedì 18 febbraio alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”.

“Annibale”, dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni, trae spunto dall’avvenimento storico della battaglia della Trebbia, in cui si fronteggiarono gli eserciti cartaginese e romano: l’epocale scontro si trasforma in un racconto divertente e originale. Progetto, drammaturgia e regia sono di Nicola Cavallari, anche protagonista in scena insieme a Giorgio Branca e Tommaso Pusant Pagliarini. Hanno collaborato all’allestimento Francesco Brianzi (musiche), Roberto Pagura – Molino Rosenkranz (realizzazione elefante Surus) Sonia Marianni – Piccola sartoria teatrale (costumi), Maddalena Maj (assistente alla regia), Andrea Bondi (luci).

Annibale, il leggendario condottiero cartaginese. Annibale, il generale che ebbe l’intuizione di provare a minare la strapotenza dei romani combattendoli sul loro territorio. Annibale, colui che radunò uno sterminato esercito e partì dalla Spagna per valicare le Alpi e irrompere nella Pianura Padana. Annibale, quello degli elefanti. Sì perché…ci ricorderemmo di Annibale se non fosse per gli elefanti? Tre interpreti in scena raccontano a modo loro la vicenda storica della battaglia della Trebbia, giocando con ritmo e azione a impersonare più di dieci personaggi spaziando tra teatro, circo e varietà: clown e venditori di storie a vestire i panni di coloro che hanno vissuto la grande avventura di Annibale e dei suoi elefanti. Con un finale spettacolare: il gigantesco elefante di Annibale farà la sua comparsa sulla scena.

PREZZI E INFORMAZIONI – Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle (gratuito fino a 3 anni non compiuti senza posto a sedere); giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita (Via San Siro 9, Piacenza – Telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Teatro Filodrammatici, via San Siro 9, tel. 0523.315578).

Foto Mauro Del Pala