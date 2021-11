A teatro con mamma e papà – “Pescatori di stelle”

Dopo il successo del primo appuntamento che ha visto il Teatro Filodrammatici sold out per “Il piccolo Re dei Fiori” di Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita, prosegue a Piacenza la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”. In scena uno spettacolo che era atteso nella sala di via Santa Franca nell’aprile 2020 per le scuole dell’infanzia e primarie: “Pescatori di stelle” testo e regia di Renata Coluccini, produzione del Teatro del Buratto che racconta ai bambini storie di miti del cielo.

Lo vedremo al Teatro Filodrammatici domenica 28 novembre alle ore 16.30 per “A teatro con mamma e papà”, con replica lunedì 29 novembre alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, nell’ambito delle Stagioni di teatro ragazzi 2021/2022 curate da Simona Rossi e organizzate da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Due pescatori un po’ poetici un po’ comici da anni, forse da sempre, hanno il compito di pescare le stelle che cadono nel mare per rimetterle in cielo. Un giorno, anzi una notte il Pescatore scorge nel cielo Venere e se ne innamora scordandosi di tutto quello che ha intorno compresa la Pescatrice, che più volte gli spiega che Venere non è neppure una stella, ma solo un pianeta. Non c’è nulla da fare, il Pescatore pensa solo alla sua Stella anzi vuole diventare anche lui una stella. Tra i sogni del pescatore e il lavoro quotidiano si ripercorreranno tre miti: il mito di Perseo, di Fetonte e il carro del sole e infine il mito di Narciso ed Eco. Miti che vedono il protagonista porsi al centro del proprio mondo, senza ascoltare o considerare gli altri, proprio come il nostro Pescatore. Lo spettacolo si chiude con il racconto di un nuovo mito, che con licenza poetica è stato inventato, nel quale sarà la Pescatrice a diventare una stella, la Stella Polare guida per i naviganti di tutti i tempi.

Con un linguaggio poetico e giocoso, attraverso i miti, vengono affrontati i temi della relazione con l’altro e di quegli atteggiamenti che spesso, fin da piccoli, ci portano a considerare e ad esaltare solo noi stessi. La messa in scena è improntata alla freschezza e alla leggerezza pur affrontando temi di forte densità emotiva. Il sorriso e il divertimento accompagnano gli attori nell’attraversare diverse storie con il classico presupposto del “giochiamo che io ero”: così diventano i personaggi dei miti per tornare poi ad essere se stessi.

INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ – Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle (gratuito fino a 3 anni non compiuti senza posto a sedere). Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. Prevendita: biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9, Piacenza – telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16, sabato ore 10-13. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578).