Aladdin – The Musical

Compagnia Dell’Ago propone in una nuovissima versione la favola tratta da “Le mille e una notte”, che continua a incantare spettatori di ogni età!

Emozionatevi con la storia di Jasmine, divisa fra il desiderio del suo cuore e quello di suo padre, il sultano, e di Aladdin, un ladruncolo dall’animo nobile che troverà una lampada apparentemente priva di valore, ma che in realtà contiene un Genio capace di esaudire ogni desiderio. Nel corso della sua avventura Aladdin capirà che non è ciò che appare, ma ciò che è dentro a contare veramente. Lasciatevi travolgere da questa affascinante ed esotica avventura con le indimenticabili musiche di Alan Menken!

Evento proposto all’interno della “Festa in Amicizia 2019” di Caorso.

Ingresso libero, per info e prenotazioni: info@compadellago.it