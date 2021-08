Proseguono gli appuntamenti in Appennino, organizzati dall’associazione piacentina Nuovi Viaggiatori, nell’ambito del contest #VivalAppennino2021.

Dopo l’incontro di mercoledì 7 luglio di Marsaglia dal titolo “Ricominciare dall’Appennino: stili di vita ed esperienza virtuose”, la prossima tappa sarà Bobbio, dove, nella splendida cornice della Settimana della letteratura organizzata come ogni anno dalla casa editrice Pontegobbo, Anna Leonida e Giovanni Miglioli dialogheranno con Eliana Ferioli, autrice del libro “Alberi d’Italia. Guida al riconoscimento di oltre 100 specie” (L’Erta edizioni, 2021) magnificamente illustrato da Gabriele Pozzi.

Dopo la terribile esperienza del covid, il bisogno del contatto con la natura è letteralmente esploso e gli alberi stanno diventando oggetto di crescente interesse e attenzione da parte dell’uomo. Senza gli alberi, veri e propri laboratori viventi, la vita sul nostro pianeta non sarebbe possibile. Non solo: recenti ricerche rivelano che essi sono dotati di intelligenza, socialità e cooperazione. Si delineano, così, anche nuovi diritti, i cd. “diritti della natura”, tra cui il “diritto al respiro”. “Imparare a conoscere gli alberi, a riconoscerli uno per uno è il primo passo per imparare a conoscere meglio il mondo naturale di cui facciamo parte e per difenderlo” avverte Eliana Ferioli, autrice del libro e divulgatrice scientifica che ha scelto di trasferirsi da Milano a Bobbio. “L’Appennino è un luogo peculiare, perché, con il suo immenso patrimonio boschivo, rappresenta un prezioso scrigno di biodiversità, da riscoprire con rispetto e cura”.

L’incontro si svolgerà, nel rispetto della normativa covid, a Bobbio, nei giardini dell’Auditorium in piazzetta Santa Chiara. Non occorre prenotazione, ma è necessario esibire green pass, oppure certificazione comprovante guarigione da covid 19 (validità 6 mesi), oppure esito test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (validità 48 ore).