Ali – Il coraggio di essere liberi

Sabato 15 e Domenica 16 di Giugno, ore 21 – Palazzo Ghizzoni Nasalli

Ingresso 10 Euro

Ispirato dal racconto di Chekhov, il tema della pazzia è divenuto esigenza di ricerca e approfondimento. Con questo desiderio il lavoro ha spaziato nell’argomento incontrando tre storie, ovvero frammenti di storie, che una volta ritrovati hanno costituito veri e propri personaggi con un vissuto importante.

Dalla loro nascita è scaturito un viaggio di cui oggi vi invitiamo ad essere viaggiatori. Un viaggio con le sue domande, risposte accennate e una luce che si affaccia timida all’inizio per poi prendere tutto lo spazio e forse anche…voi viaggiatori. Il percorso dei protagonisti della malattia mentale…i pazzi. Chi sono questi soggetti incompresi e come hanno incontrato la loro malattia? Quanto nella normalità siamo vicini a perdere l’equilibrio mentale, con le nostre abitudini, condizionamenti e ossessioni? Ma come curare una malattia mentale? Esiste una cura?

Una voce, tre donne, tre storie tragiche e i fantasmi di Lady Macbeth, Electra e Cassandra che interferiscono con le loro menti. E la speranza: tre angeli con le loro “ALI”.

REGIA e TESTO: Monia Giovannangeli

CAST: Flavia Cataldo, Cecilia Boledi, Bibiana Maffi e Stefano Salvaggio

LUCI E SCENE: Maxim Vertunni