PERDUCA E PIETRA PARCELLARA

Escursione con guida professionista GAE

Domenica 21 marzo 2021 – Ritrovo ore 9, piazza Padre Pietro Gazzola, Perino

Alla scoperta di Pietra Perduca e Pietra Parcellara, due dei rilievi ofiolitici più importanti della regione, con un approccio che va oltre il semplice trekking. Visiteremo le famose vasche dei tritoni sulla Pietra Perduca la cui origine rimane ancora un mistero, da molti ritenute delle vasche di raccolta delle acque piovane di epoca medievale ma che la tradizione assegna a tempi molto più remoti. Daremo una spiegazione della presunta origine e degli antichi riti che si svolgevano in questi luoghi ricchi di energia. Proseguiremo poi per la Pietra Parcellara dove, per chi se la sentirà, raggiungeremo la vetta per goderci il panorama della splendida Val Trebbia. Ai piedi della Pietra Parcellara concluderemo la nostra esperienza con una meditazione condotta da Marina Alberici, professionista del mondo olistico e responsabile della Associazione “Il Risveglio dell’Anima”

Per info e iscrizioni: 3385016428 – andreafano77@gmail.com