Ambasciatori del Territorio: alla scoperta del Castello di Rivalta con il proprietario

Sabato 19 giugno alle 16, speciale visita guidata al Castello di Rivalta accompagnate e accompagnati dal Conte Orazio Zanardi Landi, presidente del circuito Castelli del Ducato e proprietario del maniero, per la rassegna “Ambasciatori del Territorio”.

Il tour è unico perché non comprenderà solo le sale solitamente aperte al pubblico ma verrà ampliata anche a stanze e salotti solitamente non visitabili. Sarà il padrone di casa a dare il benvenuto, ad accompagnare i partecipanti tra le stanze del Castello e raccontare segreti, aneddoti e curiosità. La visita guidata comprenderà anche la speciale mostra “ Viaggio in Europa” grand tour delle vedute ottiche. La mostra regala ai visitatori un vero e proprio gioiello: aprirà, infatti, le porte della Sala della Musica e lì, nella luce tenue, si potranno ammirare scorci delle principali città europee. Opere impossibili da descrivere, rare ed emozionanti, che riproducevano il Grand Tour d’Europa di un giovane rampollo dell’alta società desideroso di conoscere il mondo.

Stampe acquerellate ed incise che riproducono fedelmente anche i più piccoli dettagli dei luoghi nevralgici delle capitali europee che, se retroilluminate da una delicata luce, regalavano una visione notturna carica di poesia. Il Conte ha scelto di disporle secondo l’idea di un vero e proprio viaggio che, muovendo da Piacenza, andrà a toccare le principali città italiane e i luoghi simbolo del continente. Opere capaci di raccontare l’evoluzione delle nostre città, il loro trasformarsi frenetico verso lo stato attuale, la loro evoluzione dettata dalla Storia. Al termine della visita, è previsto un piccolo brindisi con il proprietario all’ interno del castello.

Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: info@castellidelducato.it