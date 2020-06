Escursione – Anello del giardino alpino di Pietra Corva

L’appuntamento con le escursioni di Happy Walking è al giardino alpino di Pietra Corva. Una bellissima oasi naturalistica appena al di la del confine con la lombardia nel territorio di Romagnese che fa da scrigno ad un’interessantissimo orto botanico. L’escursione partirà proprio dal parcheggio del giardino alpino e con un percorso ad anello tra sentieri e boschi, passando prima per Pian Perduto, raggiungendo il caratteristico borgo di Praticchia e chiudendo poi l’anello al punto di partenza.

DATI ESCURSIONE

Distanza: 7,5 km circa

Dislivello: minimo circa 250 mt

Difficoltà: Bassa, adatta a tutti anche ai bambini

Durata: Circa 5 ore comprese le soste e il viaggio in macchina.

ATTREZZATURA

– Scarpe da trekking

– Pantaloni lunghi

– Bastoncini da trekking (in base alle esigenze)

– Cambi di magliette (in base alle esigenze)

– Acqua abbondante

– Snack, pranzo al sacco e/o integratori (in base alle esigenze)

RITROVI

– Ore 14:15 a Trevozzo nello spiazzo del panificio Pisani (via Enrico Fermi, 19) e d ali proseguiremo per raggiungere il punto di partenza dell’escursione.

– Possibilità per chi parte da Piacenza di ritrovarsi da qualche parte in città e venire su insieme, scrivete in caso di necessità.

ATTENZIONE

Non essendo Happy Walking Piacenza nessuna associazione ma un semplice gruppo di appassionati di camminate ed escursioni nella natura, non è prevista nessuna forma assicurativa ed ognuno è responsabile per se stesso. Grazie.

CONTATTI

Per info o prenotazioni:

Oreste 334 7803562

Gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/happywalking/