Anno giubilare parrocchia San Savino Quarto

Agosto è un mese di festeggiamenti per Quarto: oltre all’atteso appuntamento di Quarto in Festa, dobbiamo ricordare il 23 agosto, data importante per la comunità parrocchiale che festeggia il 180° anniversario della dedicazione della Chiesa al nostro patrono San Savino, avvenuta il 23 Agosto 1840.

Un anno intero (fino al 23 agosto 2020) con riflessioni sul modo di vivere la comunità attraverso incontri culturali, momenti di preghiera, missioni, e tante altre iniziative. Il 23 agosto, alle ore 20.30, è in programma la Santa Messa di apertura dell’anno giubilare presieduta dal Vescovo Gianni Ambrosio, alla quale tutti sono invitati.

I lavori della chiesa di Quarto, voluti dalla Nobile Signora Contessa Giuseppa Soprani Calciati, iniziarono il 18 gennaio 1839; il 23 agosto 1840 la solenne consacrazione e dedicazione dal Vescovo della diocesi di Piacenza Mons. Luigi Sanvitali.