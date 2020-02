Sabato 8 febbraio torna un nuovo appuntamento della serie “Arte e Liturgia” a cura del Museo Kronos in collaborazione con la cooperativa Cooltour, con un tema tra i più cari e noti dell’arte cristiana: l’annunciazione di Maria.

Rappresentata in svariati modi e forme nel corso dei secoli, questa iconografia entrerà in crisi nel primo Cinquecento quando, nella speranza di ottenere maggiore libertà creativa, molti artisti reinventeranno per così dire l’immagine stessa della Madre di Dio. Tra antico e moderno, un percorso volto ad indagare cosa spinse la Chiesa a condannare queste rappresentazioni nel corso del Concilio di Trento. L’evento “Annunciazione di Maria: arte e liturgia”, conversazione e con piccola visita tenuta dallo storico dell’arte e guida turistica Luca Maffi, avrà inizio a Kronos – Museo della Cattedrale alle ore 16.

Il ritrovo sarà presso la biglietteria del Museo (ingresso: via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) entro le ore 15.45. L’ingresso prevede un contributo di partecipazione comprensivo di ingresso al museo e piccola visita guidata ad alcune delle opere citate.

L’evento si svolgerà a raggiungimento del numero minimo di prenotazioni. Le prenotazioni sono sempre obbligatorie. È necessario comunicare anche la cancellazione della prenotazione, qualora non si riuscisse più a garantire la propria presenza. Info e prenotazioni: cattedralepiacenza@gmail.com o 3314606435 (dalle 10 alle 19).