Anteprima “Godzilla II King of the Monsters”

Il 29 maggio arriva in 47 multisale UCI l’anteprima di Godzilla II King of the Monsters, il prossimo capitolo cinematografico dell’universo MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures in uscita nelle sale il 30 maggio. D

iretto da Michael Dougherty, il film è interpretato da Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe e Zhang Ziyi. Nel lungometraggio la scala evolutiva è stata messa a repentaglio dagli abusi dell’uomo nei confronti dell’ecosistema. Ma la Terra ha degli anticorpi, i Titani, creature gigantesche e terribili che seguono un predatore alpha. A contendersi il titolo Godzilla e la sua nemesi King Ghidorah.

TRAMA GODZILLA II KING OF THE MONSTERS – In questa nuova storia vedremo il tentativo eroico dell’agenzia cripto-zoologica Monarch e dei membri che la compongono, di affrontare una batteria di mostri dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – torneranno alla vita e combatteranno per la supremazia mettendo a rischio l’esistenza della razza umana.