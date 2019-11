Anteprima “Zombieland – Doppio Colpo”

Continuano le anteprime nel Circuito UCI Cinemas. Il 13 novembre alle 22 in 42 multisale UCI arriva Zombieland – Doppio Colpo, il film diretto da Ruben Fleischer che riporta sul grande schermo le disavventure di Columbus, Wichita, Tallahasse e Little Rock in un mondo infestato dai non morti.

A partire dalle ore 20, con l’acquisto di un solo biglietto, sarà possibile assistere anche alla proiezione di Benvenuti a Zombieland: una maratona ricca di violenza, distruzione e situazioni comiche distribuita da Warner Bros. Pictures.

Dieci anni dopo il primo film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone sono di nuovo insieme. Stavolta i quattro protagonisti dovranno affrontare nuove forme di zombie, più evolute rispetto al primo film, e incontreranno altri umani sopravvissuti. I quattro dovranno inoltre fronteggiare le crescenti difficoltà della loro irriverente quanto improvvisata famiglia.

Inoltre la commedia horror sarà proiettata anche in lingua originale, grazie alla rassegna Film in English. UCI Piacenza proietterà il contenuto in lingua originale il 20 novembre.

