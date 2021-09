“Antichi Organi” – Accademia del Ricercare

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale.

BOBBIO – 5 settembre, ore 21, Abbazia di San Colombano



Accademia del Ricercare

Lorenzo Cavasanti, Manuel Staropoli, flauti

Antonio Fantinuoli, violoncello

Claudia Ferrero, clavicembalo

Il programma di questo concerto è imperniato su un percorso circolare, dagli autori attivi nei primi decenni del secolo, fino ad Antonio Caldara e fare ritorno all’inizio del secolo per sottolineare la forte spinta innovativa che pervase quest’epoca, che comunque rimase fedele alle sue radici, mantenendo ben salda la propria identità stilistica.