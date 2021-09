“Antichi Organi” – Andrea Gottardello

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale.

18 settembre, ore 21

SAN PEDRETTO Chiesa di San Pietro Apostolo

Andrea Gottardello, Organo

Coro “Ponchielli Vertova” e “Consonanze” diretti da Patrizia Bernelich

Andrea Gottardello – Andrea Gottardello, varesino, ha conseguito i diplomi accademici in Pianoforte e, con L.Bertani e P.Vescovi, in Clavicembalo, Organo e Composizione Organistica, riportando sempre alte valutazioni nelle prove esecutive e compositive, ottenendo il “Diploma di distinzione” del Conservatorio di Piacenza e del “Premio Zanaboni” per l’organo al concerto dei migliori diplomati. Gli è stato conferito nel 2004 il III° Premio, medaglia d’argento del presidente della Camera dei Deputati, alla finale della VI° edizione del concorso organistico “G.Giarda” di Roma sotto l’alto patrocinio del Presidente della Repubblica, riservato ai migliori organisti diplomati nei Conservatori italiani. Si è perfezionato con eminenti concertisti tra cui R. Cappello, H. Czerny-Stefanska, T.Poli, R. Antonello, M. C. Alain e Guy Bovet da cui ha ricevuto lusinghieri apprezzamenti per l’abilità nell’improvvisazione e la padronanza del contrappunto in stile di Bach. Proprie composizioni in stile per organo sono edite per i tipi di Armelin (PD). Ha interpretato brani di Bach durante le riprese di un documentario sulla celebre Casa Organaria Mascioni di Varese realizzato e prodotto dalla RAI.

Ha composto il Poema Sinfonico “Una notte a Punta di Mezzo” eseguito come evento di punta per le celebrazioni dei 200 anni della città di Varese diretto da R. Bianchi, e “ANNE FRANK, EEN LEVEN”, biografia sinfonica in 7 movimenti dedicata alla ragazza ebrea di Amsterdam vittima della ferocia nazifascista.

Il Teatro Manoel di Malta gli ha commissionato l’opera sinfonica “L’inquietudine di S. Pietro”, eseguita al festival internazionale de La Valletta dalla Malta Symphony Orchestra sotto la direzione di R. Bianchi, definita dal critico musicale del Times di Malta “un’opera di potente e profonda drammaturgia”. Seguita a perfezionare la tecnica gestuale con R. Bianchi e dirige i cori Città di Luino e il Chorus Insubriae dell’università di Varese. Dal 2000 è organista titolare i S. Kolbe a Varese.