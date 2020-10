Antichi Organi – Concerto con Giulia Biagetti

L’undicesimo concerto della XXXIII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” si terrà sabato 10 ottobre, alle 21, a Fiorenzuola, presso la Collegiata di San Fiorenzo. Protagonista all’organo Giulia Biagetti.

Giulia Biagetti ha studiato pianoforte (diploma presso l’istituto “L. Boccherini” di Lucca) e organo (diploma presso il conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara). Ha studiato inoltre composizione e musica corale con Marino Pratali e Gaetano Giani Luporini e si è perfezionata con rinomati maestri italiani e stranieri (Chapuis, Radulescu, Vogel, Schnorr, Tamminga, Westerbrinck, Tagliavini, Sacchetti, Parodi, Innocenti, ecc.).Dal 1981 è organista presso la Cattedrale di Lucca e dal 1996 nel ruolo di titolare. Ha insegnato Organo e Canto Gregoriano presso il Conservatorio “L. Boccherini” di Lucca, Pianoforte e Organo presso la Scuola diocesana di musica “R. Baralli” e presso il Seminario Arcivescovile Diocesano. E’ stata anche Titolare del corso di Organo presso la Scuola Civica di musica di Capannori.

Ha pubblicato diversi articoli sull’organo e sull’arte organistica, ha curato due fascicoli per il 30 ° e poi il 40 ° anniversario della Sagra Musicale Lucchese. Ha collaborato con vari enti, associazioni e istituzioni per promuovere eventi culturali e rassegne di concerti, tra cui un convegno su Bach a Camaiore nel 2000 ed altri nel 2010 e 2015, il festival Organistico “Città di Camaiore”, il Festival Organistico Internazionale della Cattedrale di Lucca (già in precedenza denominato “Vespri d’Organo in Cattedrale” e successivamente “Armonie tra terra e cielo”). Ha registrato un CD (1991-1992) sull’organo della basilica “Nostra Signora di Pompei” con musica d’organo del periodo romantico e un altro nel 2010 con musica di Bach e degli autori del suo tempo. Come solista ha tenuto centinaia di concerti in Italia e nel resto d’Europa, invitata più volte in festival e luoghi prestigiosi.