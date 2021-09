“Antichi Organi” – Francesco Zuvadelli-Matteo Pagliari

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale.

Sabato 2 ottobre, ore 21

ZIANO – Chiesa di San Paolo Apostolo

Francesco Zuvadelli, organo

Matteo Pagliari, flauti

Francesco Zuvadelli – Musicista piacentino, si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza nella classe di Giuseppina Perotti. Successivamente ha studiato con Fabrizio Garilli diplomandosi in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio “F. E. Dall’Abaco” di Verona e, sotto la guida di Bruno Bettinelli, ha compiuto gli studi di Composizione diplomandosi presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia. Si è diplomato in clavicembalo con il massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza avendo studiato con Laura Bertani. Nell’anno 2006 ha completato il corso biennale di specializzazione in clavicembalo laureandosi col massimo dei voti e la lode presso il conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza. Ha perfezionato la sua preparazione di organista e clavicembalista partecipando ai corsi tenuti da Harald Vogel e Andrè Isoir a Pistoia, da Christopher Stembridge ed E. Gatti a Piacenza, da Michael Radulescu e Monserrat Torrent a Cremona. Ha partecipato ad un master annuale di improvvisazione jazz tenuto dal pianista Mario Piacentini. Svolge attività concertistica come interprete solista e in diversi complessi strumentali e corali.

Dal 1994 è docente presso il il civico istituto musicale “L. Folcioni” di Crema dove tuttora insegna organo e c. o., pianoforte, armonia, analisi, contrappunto e improvvisazione. Attualmente insegna Teoria, analisi e composizione presso il Liceo Musicale “A. Stradivari ” di Cremona. Ha collaborato con: Orchestra Filarmonica Italiana, Orchestra Zanella, Gruppo Strumentale da Camera Ciampi. Ha preso parte a numerose incisioni discografiche (per le etichette Bongiovanni, Tactus, III Millennio e Brilliant Classics) e alcune sue composizioni sono state eseguite in pubblico nell’ambito di rassegne dedicate alla musica contemporanea. Collabora stabilmente con la Compagnia “La Rossignol” con la quale ha registrato sei cd e si è esibito attraverso un ‘ intensa attività concertistica in Italia, Svizzera, Francia, Germania, Spagna, Russia, Cina, Siria, Libano, Algeria, Repubblica Ceca, Serbia, Birmania, Barhein, Marocco, Arabia Saudita, Cipro, Croazia, Portogallo, Austria, Malta, Romania, Bulgaria, Ungheria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Colombia, Bolivia, Paraguay, Vietnam, Indonesia, Venezuela, Polonia, Australia e Stati Uniti d’America. Nell’anno 2015 ha completato il corso biennale di specializzazione in pianoforte laureandosi col massimo dei voti presso il conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza sotto la guida di Marco Alpi.

Matteo Pagliari – Nato nel 1973 ha iniziato gli studi musicali giovanissimo, prima col padre, poi presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano dove si è diplomato brillantemente in flauto sotto la guida del M° G. Gallotta. Si è perfezionato poi con J Demus e M Larrieu. È stato premiato in diversi concorsi di esecuzione musicale, nazionali ed internazionali: II premio al concorso nazionale di flauto “Trofeo Endas/Acada” di Genova; I premio al concorso nazionale di flauto “Acada/Endas” di Milano; III premio (con I e II non assegnati) al concorso nazionale “Liburni Civitas” di Livorno; III premio (con I non assegnato) al concorso internazionale “Premio Vittoria Caffa Righetti” di Cortemilia (CN); Torneo Internazionale di Musica, Firenze; International Music Competition “Città di Pietra Ligure”, Pietra Ligure. Tiene concerti in varie formazioni cameristiche in tutto il mondo, sia di musica moderna che di musica antica su strumenti originali con la Compagnia “La Rossignol” (Marocco, Tunisia, Libano, Siria, Francia, Austria, Bulgaria, Romania, Ungheria, Slovenia, Svizzera, Pakistan, Turchia, Cina, Giappone, Australia, Messico, Colombia, Russia…). Ha inciso registrazioni discografiche per la “Stradivarius”, la “III Millennio” e la “Tactus”. All’attività artistica si affianca quella didattica: dal 1994 è docente della classe di Flauto e Musica d’insieme del Civico Istituto Musicale “L. Folcioni” di Crema (CR).