Antichi Organi – “I Riverberi”

Il terzo concerto della XXXIII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” si terrà domenica 13 settembre 2020 (ore 21) a Ponte dell’Olio, Chiesa di San Giacomo Maggiore. La rassegna è organizzata dalle Associazioni Banda Larga e Progetto Musica e ha il Patrocinio di Comune, Provincia e Diocesi di Piacenza e Bobbio.

Ospiti della serata i “Riverberi” con Stefano Pellini, organo e Pietro Tagliaferri, saxsoprano. Il progetto “Riverberi” nasce nel 2003 dalla collaborazione tra Pietro Tagliaferri e il compositore Massimo Berzolla, con l’idea di accostare il sax soprano all’organo con un consapevole progetto musicale, creando un repertorio unico e affascinante. Nel 2009 la formazione si è rinnovata con l’organista Stefano Pellini e con l’apporto della sua esperienza e cultura.

L’attività del Duo si è sviluppata in circa duecento concerti negli Stati Uniti, in Messico, Polonia, Austria, Germania, Spagna e nelle più prestigiose Rassegne organistiche italiane, riscuotendo ovunque unanime consenso. Sei sono le realizzazioni discografiche per Stradivarius ed Elegia Records (il Cd monografico su Bach inciso per Elegia ha riportato il giudizio di “eccezionale”), con critiche degne di nota sulle più importanti riviste specializzate, dove Riverberi ha dimostrato la propria duttilità in un repertorio vastissimo che dal Rinascimento porta ai giorni nostri.

L’ultimo lavoro discografico dedicato ad Händel è il fulcro della serata.