“Antichi Organi” – Paolo Bottini

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale. Per partecipare ai concerti è necessario essere muniti di green pass.

Domenica 10 ottobre, ore 21

CROCE SANTO SPIRITO (Castelvetro) – Chiesa dello Spirito Santo

Paolo Bottini, organo

Paolo Bottini – Paolo Bottini, musicista nato a Cremona e diplomato in organo, pianoforte e clavicembalo, dal 1986 è responsabile della tutela e della valorizzazione dell’organo “Lingiardi” (1865) di Croce Santo Spirito presso Cremona; dal 2015, inoltre, svolge servizio liturgico a Piacenza al famoso “Serassi” (1825) di S. Maria di Campagna (organo progettato e suonato regolarmente da Padre Davide da Bergamo, il più grande organista del Risorgimento). La sua costante attività di organista liturgico è stata impreziosita dalla convocazione, nel biennio 2012-13, in qualità di supplente all’organo del coro della chiesa della Trinità a Parigi (chiesa ove fu titolare l’illustre compositore e organista francese Olivier Messiaen), città ove pure ha ottenuto il diploma diocesano parigino di abilitazione all’esercizio della professione di organista liturgico.

Nella sua attività di concertista d’organo (dal 1997) spiccano gli inviti al Festival di Magadino (Svizzera) e alle Auditions d’Orgue a Notre-Dame di Parigi. Ha pubblicato 11 CD di musica organistica, tra i quali alcuni monografici dedicati a Verdi, Debussy, Busoni, Petrali, Valerj, Pescetti. È stato segretario della Associazione Italiana Organisti di Chiesa dal 1998 al 2011. È inoltre biografo del compositore Federico Caudana (1878-1963) e organista e compositore dell’ensemble musico-teatrale “PerIncantamento” di Cremona.