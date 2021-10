“Antichi Organi” – Riccardo Tiberia

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale. Per partecipare ai concerti è necessario essere muniti di green pass.

Sabato 9 ottobre, ore 21

FIORENZUOLA – Collegiata di San Fiorenzo

Riccardo Tiberia, organo

Riccardo Tiberia – Riccardo Tiberia (Ceccano “FR”, 1992), diplomato in Organo e Composizione Organistica cum laude, sotto la guida del M. Albenga. Nel Conservatorio di Frosinone ha studiato anche improvvisazione organistica con il M. Panone. Ha proseguito gli studi organistici ottenendo il Master of Arts in Music Performance nel Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano con il M. Stefano Molardi. Attualmente frequenta il biennio in Clavicembalo e tastiere storiche nel Conservatorio di Frosinone con il M. Chiara Tiboni. Dal 2008 inizia la sua attività concertistica come Solista, in assiemi ed accompagnatore in Italia partecipando ad importanti rassegne organistiche quali la settima Rassegna Organistica nella Costiera Amalfitana, Roma Festival Barocco, L’VIII edizione del Frescobaldi International of Music di Roma, il Maggio Musicale a Trieste, la Rassegna Organistica nella Cattedrale di Monopoli ed al Festival Organistico Internazionale di Vasto. Dal 2019 svolge attività concertistica anche in Svizzera.

Ha approfondito il repertorio romantico francese con il M. Daniel Matron ed ha partecipato a corsi di perfezionamento di altri repertori con i maestri : Luc Ponet, Elisa Teglia, Liuwe Tamminga, Edoardo Bellotti, Ludger Lohmann e Lorenzo Ghielmi. Ha registrato dischi per l’edizione paoline ( Padre Amorth l’esorcista e Lolek il giovane Wojtyla) scritte e dirette dal M. Sandro Di Stefano. Ha videoregistrato il brano “Cenacolo Vinciano” scritto dal M. Antonia Sarcina per Organo.