“Antichi Organi” – Simone Vebber

Giunta alla 34esima edizione la Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” rappresenta una delle iniziative più longeve della nostra provincia che è cresciuta negli ultimi anni grazie alla partecipazione anche di nuove amministrazioni comunali e all’organizzazione di eventi collaterali che hanno permesso di incrementare il pubblico, allargando la rete delle collaborazioni tra associazioni.

Nell’edizione 2021, nel programma di 13 concerti, interverranno tanti musicisti e cantanti, scelta che rappresenta anche un segnale importante, considerando che chi lavora nella musica e più in generale nella cultura, ha vissuto mesi di grandi difficoltà. La 34esima edizione celebra Tommaso Albinoni per i 350 anni dalla nascita e Camille Saint Saens per i 100 anni dalla morte attraverso brani che saranno inseriti in ogni programma musicale. Per partecipare ai concerti è necessario essere muniti di green pass.

Venerdì 8 ottobre, ore 21

SAN NICOLO’ – Chiesa di San Nicola di Bari

Simone Vebber, organo. Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza, diretto da Giorgio Ubaldi.

Simone Vebber – Vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali quali il Primo Premio Assoluto presso il Concorso “Bach” di Saint-Pierre- lès- Nemours (Francia) nel 2005, il Primo Premio al Concorso J.Fux di Graz (Austria) nel 2010. Nel 2012 il premio “P.Hurford” presso il Concorso Internazionale di St.Albans (Inghilterra), nel 2013 il Terzo Premio presso il Concorso Internazionale “Ritter” di Magdeburgo e altri concorsi nazionali quali Borca di Cadore, Cremolino, Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Viterbo, Acqui Terme, ecc. Diplomato in Organo e Composizione Organistica con Francesco Rigobello e Pianoforte con Maria Rosa Corbolini (con il massimo dei voti e lode) presso il Conservatorio “F.A.Bonporti” di Trento, ha successivamente ottenuto il Diploma in Organo presso l’Accademia di Musica Antica di Milano sotto la guida di L. Ghielmi, il Diplome de Concert presso la Schola Cantorum di Parigi con J.P. Imbert e la Medaglia d’Oro in Improvvisazione presso il CNR di Saint-Maur-des-Fosses (Parigi) con P. Pincemaille.

Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica che lo porta a suonare in veste di solista nei più importanti festival organistici internazionali (Vienna, Copenhagen, Parigi, Bordeaux, Milano, Zagabria, Beirut, Rio de Janeiro, Mosca, Tokyo, ecc.). Il suo repertorio spazia dalla musica antica fino ai compositori contemporanei. Ha inciso musiche di J.S. Bach, Ch.M. Widor, G.F.Handel, C.Saint-Saëns e di compositori romantici e contemporanei per le etichette Da Vinci Classics, La Bottega Discantica e Diapason. Si è esibito in qualità di solista con prestigiose orchestre fra cui l’Orchestra Mozart diretta da C. Abbado. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da emittenti quali ORF (Austria), RAI Radio Tre, Radio Vaticana, Rete Toscana Classica e Radio Marconi. È docente di Organo presso il Conservatorio G.Donizetti di Bergamo e di Improvvisazione presso la Civica Scuola di Musica C.Abbado di Milano.

