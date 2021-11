“Antonino e Savino: quando la fede incontra la storia” – Itinerario guidato

Domenica 28 novembre alle ore 16 tornano gli itinerari urbani di «Piacenza da scoprire», organizzati dall’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio e Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza in collaborazione con CoolTour, che ci accompagneranno ogni quarta domenica del mese per tutta la durata delle celebrazioni per i 900 anni della Cattedrale, fino a conclusione del 2022.

Con il primo appuntamento dal titolo «Antonino e Savino: quando la fede incontra la storia» andremo alla scoperta delle origini del cristianesimo a Piacenza. Correva l’anno 303 quando un soldato convertito alla fede in Cristo (Antonino) fu decapitato nei pressi di Piacenza e sepolto in un ambiente ipogeo poco distante dalla piccola chiesa di S. Maria in Cortina. Soltanto molti anni dopo, con l’arrivo del vescovo Savino, verrà edificata la basilica che porta il suo nome. Secondo una leggenda però, Savino avrebbe costruito altre chiese, tra cui forse la nostra Cattedrale. Mito storiografico o verità? Venite con noi a scoprirlo! Il tour partirà dalla Cattedrale, cuore pulsante della prima comunità cristiana ma soprattutto sede del vescovo Savino, scopritore come noto delle reliquie del Santo martire. Proseguirà poi nella basilica un tempo dedicata ai XII apostoli ed oggi intitolata allo stesso Savino, nella cui tomba si cela una preziosa testimonianza di fede e speranza. Il percorso avrà termine presso Piazza S. Antonino, con la sua basilica e con la chiesa di Santa Maria in Cortina, luogo da cui tutto ebbe inizio e che ben si presta a una “gloriosa” conclusione.