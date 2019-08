Dal 9 all’11 settembre in 48 multisala del Circuito UCI arriva Apollo 11, l’appuntamento per rivivere “in presa diretta” e per la prima volta al cinema la storica missione della NASA. Le proiezioni saranno in lingua inglese, con sottotitoli in italiano.

Il racconto di quel viaggio epico del 1969 è stato realizzato grazie a immagini in formato 70mm mai viste prima recuperate dagli archivi US, gli stessi archivi da cui provengono circa 11 mila ore di dialoghi Nasa sulla missione. Immagini che il regista Todd Douglas Miller non ha esitato a definire “la collezione di riprese di miglior qualità sulla missione Apollo 11”.

Il film, distribuito da Nexo Digital, si è aggiudicato al Sundance Film Festival 2019 il premio Speciale della Giuria Documentari per il Miglior Montaggio ed è acclamato come nuovo punto di riferimento del cinema documentario. Gli spettatori potranno rivivere la celebre missione della NASA, quella che per prima ha portato l’umanità sulla Luna, consegnando alla Storia gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin, i primi a toccare il suolo lunare, assieme a Michael Collins, pilota del modulo di comando. La colonna sonora elettronica “propulsiva” contribuisce all’esperienza unica e proietta gli spettatori direttamente nello spazio.

UCI Piacenza proietterà il film il 10 e 11 settembre alle 20:30. Il costo del biglietto è di 11 euro per l'intero e 9 euro per il ridotto.

Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia. In alternativa contattare il call center al numero 892.960.