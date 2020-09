Appennino Festival, martedì 22 settembre invece all’agriturismo i Melograni Lungacque di Caratta si festeggerà, come ogni anno, il compleanno di Bilbo Baggins, il personaggio creato da Tolkien: a partire dalle 19 i Contadini Resistenti proporranno il loro street food con prodotti locali, mentre dalle 22 partirà la serata musicale vera e propria: a esibirsi saranno Fabio Rinaudo alle cornamuse irlandesi e scozzesi, Maddalena Scagnelli alla voce e violino e Franco Guglielmetti alla fisarmonica.

Per quanto riguarda Rinaudo, si è esibito con grandissimi artisti irlandesi come il duo Martin Hayes & Dennis Cahill, il piper Liam O’Flynn, la cantante Niamh Parsons, le arpiste Grainne Hambly, Seana Davey e Laurie Rasmussen, il cantante Cyril O’Donoghue, i concertinisti Tony O’Connell e Caitlin Nic Gabhann, gli organettisti Murty Ryan e Derek Hickey e i violinisti Tola Custy, Michael Queally e Michelle O’Brien.

Oltre alla musica tradizionale irlandese, la sua attenzione si rivolge anche allo studio della musica tradizionale nord italiana e del centro Francia e alla musica antica e in particolar modo alla cornamusa del centro Francia: la Musette bourbonnaise. Ha all’attivo in generale più di 60 lavori discografici riguardanti la musica tradizionale, la musica antica e la musica leggera, collaborando con musicisti come Angelo Branduardi, Riccardo Cocciante, Massimo Bubbola, Giorgio Conte, Vincenzo Zitello, Roberto Cacciapaglia, Zibba, YoYo Mundi.