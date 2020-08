Appennino Festival – “Arie e danze delle corti tra Medioevo e Rinascimento”

Martedì 11 agosto, l’Appennino Festival approda a Bobbio: nel chiostro di San Colombano (o in caso di maltempo all’Auditorium Santa Chiara) alle 21.30 il gruppo “La Rossignol” presenterà “Arie e danze delle corti tra Medioevo e Rinascimento”.

Il concerto, che si inserisce nel Progetto “On the road” e vedrà intervenire anche gli Enerbia, ha come protagonista una formazione di grande talento: lo studio delle fonti dirette, le indagini storiche, organologiche ed iconografiche, la grande attenzione all’aspetto spettacolare del proprio lavoro hanno portato la Compagnia, sin dal 1987, a un’intensa attività artistica, in Italia, Portogallo, Svizzera, Francia, Germania, Israele, Tunisia, Algeria, Egitto, Russia, Grecia, India, Cina, Giappone, Romania, Cipro, Spagna, Siria, Libano, Marocco, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Malta, Turchia, Pakistan, Austria, Polonia, Brasile, Albania, Taiwan, Messico, Città del Vaticano, Australia, Kenia, Slovenia, Croazia, Svezia, Colombia, Bolivia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Scandinavia, Kazakhistan, Venezuela, USA, Arabia Saudita, Paraguay, Belgio, Indonesia, Vietnam, Bahrein con concerti e spettacoli in festival e rassegne di grande prestigio.