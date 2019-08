Appennino Festival – Christoph Hartmann

Torna una delle vecchie conoscenze dell’Appennino Festival. L’oboista dei Berliner Philharmoniker Christoph Hartmann si esibirà venerdì 2 agosto alle 18.30 nella chiesa di Pradello di Bettola: per i piacentini e affezionati all’Appennino Festival è un volto noto che più volte è stato apprezzato nell’ambito del Festival. A precedere il concerto, alle 17.30, sarà la visita alla Torre Colombo con la guida di Elsa Bersani del Comitato di Pradello.

Tornando ad Hartmann, il musicista è nato nel 1965 e ha iniziato i suoi studi al Conservatorio Leopold Mozart di Augsburg sotto la guida di Georg Fischer e in seguito ha proseguito gli studi presso la Musikhochschule di Monaco con Guenter Passin ottenendo il diploma in oboe e in musica da camera. Ha ottenuto diversi primi premi in importanti concorsi internazionali: Tolone, Ginevra e Tokyo.

In seguito è divenuto docente alla Musikhochschule di Monaco e nel 1991 ha ricoperto il ruolo di 1° oboe nell’orchestra di Stoccarda per poi approdare, un anno più tardi, nei Berliner Philarmoniker con il ruolo di oboista.