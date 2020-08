Appennino Festival – “Concerto nei pascoli”

Sale fino a Sella dei Generali l’Appennino Festival per il suo sesto appuntamento. Domenica 2 agosto infatti a partire dalle 16.30 è prevista la camminata con partenza da passo Santa Barbara per arrivare a Sella dei Generali, sulla strada panoramica che collega Pradovera a Coli passando per Mareto: proprio lì alle 18 è in programma il “Concerto nei pascoli” che vedrà esibirsi l’oboista dei Berliner Philarmoniker Christoph Hartmann insieme al musicista Franz Hartmann, il contrabbassista Claudio Schiavi, i violinisti Maddalena Scagnelli e Gabriele Schiavi e il Coro Val Curiasca.

Si parte, come si diceva, con la camminata dedicata anche alle famiglie che attraverserà, con un nuovo percorso, l’antico bacino glacio-lacustre della sommità della sella che ha ospitato uno dei campi di caccia meglio conservati della zona: un tuffo nella storia geologica recente, ai tempi dei ghiacciai, è quello proposto dalle associazioni One Outdoor Nature Exsperience e Trekking Colli Piacentini (per info: Daniele Sogni 333.7324127). Spazio poi all’happening musicale al tramonto sul pascolo che delimita il percorso della Via degli Abati: tra i protagonisti ci sarà un “vecchio amico” dell’Appennino Festival ossia l’oboista Hartmann, chiamato a esibirsi con altri validissimi musicisti di talento che gli affezionati della rassegna hanno avuto già modo di apprezzare.

Al termine del concerto è possibile cenare all’Albergo Morandi di Mareto (prenotazione obbligatoria, dalle 20:30, al numero 0523/915131).