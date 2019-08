Appennino Festival – Piva della Valnure

È uno degli appuntamenti più attesi dell’Appennino Festival. È quello con la Piva della Valnure in programma sabato 3 agosto alle 21.15 a Pradovera: sarà quello lo scenario naturalistico ideale del ballo all’aperto che, come ogni anno, offre l’occasione di ammirare la strada panoramica Pradovera-Coli per arrivare nella località di Acqua Nera.

Proprio lì, a circa 1100 metri, l’Appennino Festival offrirà l’occasione di ascoltare e ballare al ritmo delle danze tradizionali europee e delle Quattro Province eseguite da tre gruppi particolarmente attivi e conosciuti al pubblico della “Piva della Valnure” come i Banda Brisca, i Funambol e il Pizzica Ensemble. Saranno loro a trasformare per l’occasione questo affascinante scorcio della Valnure per tutta una sera in una vera e propria pista da ballo, facendo rivivere le atmosfere arcane delle feste di paese che fino a qualche decennio fa caratterizzavano le estati sul nostro Appennino.